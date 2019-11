Nikkei begint week met winst

De Japanse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de laatste handelsweek van november. De hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China bleef zorgen voor een positieve stemming onder beleggers. Ook de andere Aziatische beursgraadmeters gingen vooruit. Vooral in Hongkong werd een flinke winst geboekt na de districtsverkiezingen in de stad.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,8 procent hoger op 23.292,81 punten. Vooral de bedrijven die veel zaken doen met China waren in trek door het optimisme aan het handelsfront. Bouwmachinemaker Hitachi Construction Machinery, die veel omzet haalt uit China, won ruim 4 procent. Ook zwaargewichten als robotmaker Fanuc (plus 0,8 procent) en techinvesteerder SoftBank (plus 2,3 procent) wonnen terrein.

De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1,7 procent. Het pro-democratiekamp in Hongkong heeft zondag in alle achttien kiesdistricten de meerderheid behaald. De bewoners van de stad lijken daarmee hun steun uit te spreken voor de aanhoudende protesten tegen de Chinese invloed en de regering van Hongkong. De beurs in Shanghai klom 0,6 procent en de Kospi in Seoul steeg 1 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent hoger.