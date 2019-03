Nikkei begint week met winst

De Japanse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers gingen op zoek naar koopjes na vier verliesbeurten op rij. De winsten bleven wel beperkt na het zwakke Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Ook bleef de blik gericht op de handelsonderhandelingen tussen de VS en China. De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger op 21.125,09 punten. De Japanse autofabrikanten, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, profiteerden van een goedkopere Japanse yen. Toyota, Nissan en Honda stegen tot 1,1 procent. Torikizoku zakte 4,6 procent. De Japanse keten van kiprestaurants verwacht in het boekjaar dat eindigt in juli 2019 een verlies te lijden, terwijl eerder nog werd gerekend op een winst. De handel in het aandeel Omron lag stil vanwege een overschot aan kooporders. De Japanse maker van medische apparatuur wordt op 18 maart opgenomen in de Nikkei 225.

De Chinese beurzen toonden wat herstel na de zware verliezen op vrijdag, die werden veroorzaakt door een forse daling van de export van het land. De beurs in Shanghai kreeg er tussentijds 1,4 procent bij en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent. De Kospi in Seoul daalde een fractie en de All Ordinaries in Sydney eindigde met een min van 0,4 procent door koersverliezen onder de Australische oliebedrijven.