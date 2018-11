Nikkei begint week met winst

De aandelenbeurs in Japan is maandag met winst gesloten. De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. Beleggers hielden de blik vooral gericht op de G20-top in Buenos Aires aan het einde van de week. De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet daar zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping om over de handelsoorlog te praten.

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, eindigde de Nikkei-index 0,8 procent in de plus op 21.812,00 punten. De Japanse bouwers en spoorwegbedrijven waren in trek na de verkiezing van de Japanse stad Osaka om de World Expo 2025 te organiseren. Bouwconcern Okumura won 1,2 procent en spoorwegbedrijf Nankai Electric Railway klom 3,6 procent. De oliebedrijven stonden daarentegen onder druk na de duikeling van de olieprijzen op vrijdag.

De maker van elektronische componenten Alps Electric kondigde aan eigen aandelen te gaan inkopen en dikte bijna 5 procent. Daikin Industries steeg 3,2 procent. De fabrikant van airconditioners neemt zijn Oostenrijkse branchegenoot AHT Cooling Systems over.

De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1,5 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 1,1 procent bij. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,8 procent in de min onder aanvoering van de Australische olieconcerns en mijnbouwers.