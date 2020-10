Nikkei begint week met stevige winst

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers trokken zich op aan de opmerkingen van Nancy Pelosi. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden verklaarde optimistisch te zijn dat er toch een akkoord kan worden bereikt over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie vóór de presidentsverkiezingen. Daarnaast verwerkten de markten een reeks van macro-economische cijfers uit Japan en China.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 1,1 procent hoger op 23.671,13 punten. Uit cijfers van de Japanse overheid bleek dat de export in Japan in september met 4,9 procent op jaarbasis is gedaald. De daling van de uitvoer was minder groot dan in de afgelopen zes maanden, waarmee de negatieve impact van de coronapandemie op de Japanse economie lijkt te zijn afgenomen. Bij de bedrijven steeg het entertainmentconcern Toho ruim 4 procent dankzij een verhoging van de winstverwachting.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeters 0,7 procent in de min na een tegenvallende groei van de Chinese economie. De op een na grootste economie ter wereld groeide in het derde kwartaal met 4,9 procent. Economen hadden in doorsnee echter gerekend op een groei van meer dan 5 procent. De Chinese detailhandelsverkopen en de industriële productie namen in september wel sterker toe dan voorzien.

De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent. Sun Art Retail maakte een koerssprong van 18 procent. Het Chinese technologieconcern Alibaba (plus 1 procent) verdubbelde zijn belang in de Chinese supermarktreus. Uiteindelijk wil Alibaba heel het bedrijf in handen krijgen. De Kospi in Seoul won 0,4 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney dikte 0,9 procent aan.