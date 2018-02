Nikkei begint week met stevige winst

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een stevige winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street en keken uit naar de verklaring die de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, dinsdag zal afleggen voor het Congres. Ook de andere beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen overwegend vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent in de plus op 22.153,63 punten. De automakers, technologiebedrijven en financiële bedrijven waren in trek. Telecomconcern Softbank en kledingverkoper Fast Retailing, twee zwaargewichten in de Japanse hoofdindex, dikten 1,7 procent en 1,5 procent aan.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent hoger. De Chinese automaker Geely won bijna 8 procent na het nieuws dat het bedrijf een belang heeft verworven van bijna 10 procent in de Duitse autobouwer Daimler.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,7 procent in de plus. In Seoul stond de Kospi 0,2 procent hoger. De Zuid-Koreaanse technologiegigant Samsung steeg 0,3 procent na de introductie van de nieuwe smartphone Galaxy S9.