Nikkei begint week met stevige winst

De aandelenbeurs in Japan is maandag met een stevige winst aan de nieuwe week begonnen. Het was de derde positieve handelssessie op rij. Vooral de exportbedrijven waren in trek na een daling van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2 procent in de plus op 22.149,21 punten. De autofabrikanten Toyota en Honda, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, profiteerden van de goedkopere yen en dikten 2,4 en 2 procent aan.

Ook de Japanse banken waren in trek. Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group wonnen ruim 2 procent. Robotmaker Fanuc en retailer Fast Retailing, twee zwaargewichten in de Nikkei, stegen 3,7 procent en 2,5 procent.

De andere beurzen in Verre Oosten gingen eveneens vooruit. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,7 procent hoger. Woodside Petroleum zakte bijna 7 procent. Het olieconcern heeft de eerder aangekondigde verkoop van aandelen aan institutionele partijen afgerond. In Seoul kreeg de Kospi er 0,7 procent bij. De financiƫle markten in Hongkong en China waren nog gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar.