Nikkei begint week met kleine winst

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een kleine winst begonnen aan de laatste volle handelsweek van augustus. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden van Wall Street van vrijdag en hielden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Wereldwijd is het dodental door het coronavirus inmiddels gestegen tot meer dan 800.000, met meer dan 23 miljoen coronabesmettingen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,3 procent in de plus op 22.985,51 punten. De Japanse fabrikant van computerspelletjes Nintendo zette de opmars voort en behoorde opnieuw tot de kopgroep met een koerswinst van bijna 5 procent. Chemieconcern Nissan Chemical en levensverzekeraar Dai-ichi Life Holdings waren eveneens in trek en werden 3,1 procent en 2,5 procent hoger gezet.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen ook terrein. De Hang Seng-index in Hongkong was een positieve uitschieter met een winst van 1,4 procent. Tencent klom 4 procent in Hongkong na berichten dat het Amerikaanse verbod op de populaire app WeChat van het Chinese internetbedrijf niet zo streng zal zijn als gevreesd. De Kospi in Seoul dikte 0,7 procent aan en de beurs in Shanghai stond 0,3 procent hoger. De Australische All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent.