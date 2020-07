Nikkei begint week met kleine min

De aandelenbeurs in Japan is maandag met een kleine min begonnen aan de laatste week van juli. Beleggers in Tokio keerden terug na een korte vakantieperiode en verwerkten nog de zware koersverliezen op de Chinese beurzen van afgelopen vrijdag. De stemming werd verder gedrukt door de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd. Ook ging de aandacht uit naar de goudprijs, die een recordniveau bereikte. De hoop op een nieuw stimuleringspakket van de Amerikaanse overheid bood daarentegen enige steun aan de handel.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 22.715,85 punten. Vooral de belangrijke Japanse exportbedrijven stonden onder druk door een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt beschouwd. Ook de Japanse chipbedrijven werden van de hand gedaan na de tegenvallende vooruitzichten van de Amerikaanse chipmaker Intel afgelopen week.

De Taiwanese chipmaker TSMC profiteerde juist van het tegenvallende nieuws van zijn Amerikaanse concurrent Intel, die onder meer liet weten dat de introductie van zijn nieuwe generatie chips vertraging oploopt. Het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, zoals het bedrijf voluit heet, maakte in Taipei een koerssprong van 10 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus. Vrijdag kelderde de Chinese hoofdindex nog bijna 4 procent door de oplopende spanningen tussen Washington en Peking. In Hongkong stond de Hang Seng-index 0,4 procent lager. De Kopsi in Seoul steeg 0,7 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,2 procent bij.