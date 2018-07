Nikkei begint week met fors verlies

De Japanse effectenbeurs is maandag met een fors verlies gesloten. Vooral de exportbedrijven stonden onder druk door een duurdere Japanse yen. Het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om importheffingen in te voeren op alle Chinese producten en speculatie dat de Bank of Japan (BoJ) het omvangrijke versoepelingsbeleid gaat bijstellen, zorgden voor een stijging van de Japanse munt.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1,3 procent in de min op 22.396,99 punten. Volgens verschillende mediaberichten overweegt de Japanse centrale bank bij de eerstvolgende beleidsvergadering wijzigingen aan te brengen in zijn rentedoelstellingen en het omvangrijke opkoopprogramma van aandelen.

De Japanse banken profiteerden van de speculatie dat de aanpassingen van het monetaire beleid uiteindelijk kunnen leiden tot hogere rentetarieven. Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group stegen 3,6 en 2,7 procent. TDK en Advantest, die veel producten verkopen in het buitenland, zakten 2,4 en 2,1 procent door de duurdere yen.

De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent hoger en de beurs in Shanghai dikte 0,8 procent aan. De Kospi in Seoul verloor 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 0,9 procent in.