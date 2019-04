Nikkei begint week licht lager

De aandelenbeurs in Japan is maandag licht lager begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers namen wat gas terug voorafgaand aan het nieuwe cijferseizoen. Het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag hield het verlies beperkt. De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,2 procent in de min op 21.761,65 punten. Banken en verzekeraars werden van de hand gedaan na de recente sterke opmars. Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group verloren tot 1 procent. Verzekeraar Dai-ichi Life Holdings leverde 1,2 procent in. De oliebedrijven profiteerden daarentegen van de stijging van de olieprijzen. Inpex klom 1,3 procent en Japan Petroleum Exploration steeg 0,3 procent. Het industriële automatiseringsbedrijf Yaskawa Electric, dat later in de week met jaarcijfers komt, won 0,4 procent.

In China keerden beleggers terug na een lang weekend. De beurs in Shanghai daalde 1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent hoger. Volgens het Chinese persbureau Xinhua vorderen de onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten over een handelsdeal gestaag, maar zijn er zeker nog een aantal belangrijke zaken waarover onderhandeld moet worden.

De Kospi in Seoul verloor 0,1 procent. Korean Air klom 2 procent na het overlijden van voorzitter Cho Yang-ho. Vorige maand werd Cho, de zoon van de oprichter, samen met familieleden nog uit het bestuur van de luchtvaartmaatschappij gezet, vanwege meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar hem. Hanjin Transportation, waar Cho ook voorzitter was, dikte 14,7 procent aan. De All Ordinaries in Sydney ging met een winst van 0,6 procent de dag uit.