Nikkei begint week lager

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers namen wat gas terug na de sterke opmars van afgelopen vrijdag en keken vooral uit naar de start van het cijferseizoen in Japan. Ook de spanningen rond Iran en berichten dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de rente deze maand minder sterk zal verlagen dan gehoopt zorgden voor terughoudendheid.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,2 procent in de min op 21.416,79 punten. Afgelopen vrijdag won de Japanse hoofdindex nog 2 procent. Asahi Group Holdings zakte 8,9 procent. De Japanse drankenfabrikant neemt het Australische Carlton & United Breweries over van bierbrouwer AB InBev voor omgerekend ongeveer 10 miljard euro. Om de overname te financieren geeft Asahi tot 200 miljard yen (circa 1,6 miljard euro) aan nieuwe aandelen uit.

De Chinese beurzen deden ook een stap terug. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent lager en de beurs in Shanghai leverde ook 0,8 procent in. In Shanghai ging maandag de handel in de eerste 25 bedrijven op de zogeheten STAR-markt van start, een soort Nasdaq-achtige Chinese technologiebeurs. De Kospi in Seoul ging een fractie omhoog. De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai daalde 1,5 procent. De Australische All Ordinaries sloot met een verlies van 0,1 procent.