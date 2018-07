Nikkei begint week in de min

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies geëindigd. Speculatie dat de Japanse centrale bank na afloop van de tweedaagse beleidsvergadering op dinsdag het zeer ruime monetaire beleid zal aanpassen, zorgde opnieuw voor terughoudendheid onder beleggers. De handel stond verder in het teken van de kwartaalresultaten van bedrijven.

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,7 procent in de min op 22.544,84 punten. De Japanse banken profiteerden van de verwachtingen dat de bijstelling van het monetaire beleid zal leiden tot sterkere balansen van de banken. Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group stegen tot 1,6 procent.

Energieleverancier Kansai Electric Power zakte ruim 3,5 procent na zwakke kwartaalcijfers. Ook de resultaten van snackfoodmaker Calbee (min 8,5 procent) stelden teleur. De makers van elektronische apparatuur Ricoh en Alps Electric wonnen 8,8 en 4,7 procent na positieve kwartaalberichten.

De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten deden eveneens een stap terug. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,9 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,4 procent en de Kospi in Seoul leverde 0,2 procent in. De Zuid-Koreaanse technologiegigant Samsung, die dinsdag met cijfers komt, daalde 1,1 procent.