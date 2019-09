Nikkei begint september in mineur

De Japanse aandelenbeurs is op de eerste handelsdag van september lager gesloten. Nieuwe ontwikkelingen in het Amerikaans-Chinese handelsconflict zetten het beurssentiment onder druk. De nieuwe Amerikaanse importheffingen op producten van Chinese makelij gingen afgelopen weekeind in. Elders in Azië toonden de beursgraadmeters een gemengd beeld.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,4 procent lager op 20.620,19 punten. Bedrijven als autobouwer Mazda Motor (min 2,3 procent) en telecom- en technologieconcern SoftBank (min 1,5 procent) verloren in het bijzonder terrein.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent hoger. Beleggers reageren op het nieuws dat de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in augustus weer licht is gegroeid, volgens cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin. Dat zou de eerste toename zijn in drie maanden. Een eerdere meting van de Chinese overheid toonde juist een krimp. De aandelenbeurs in Hongkong en de All Ordinaries in Sydney stonden respectievelijk 0,6 procent en 0,5 procent in de min. De Kospi in Seoul sloot nagenoeg onveranderd.