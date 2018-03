Nikkei begint maart met fors verlies

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een fors verlies aan de nieuwe beursmaand begonnen. Beleggers bleven voorzichtig na de turbulente beursmaand februari. Elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beursgraadmeters ook overwegend omlaag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot de eerste dag van maart af met een min van 1,6 procent op 21.724,47 punten. Een dag eerder verloor de Japanse hoofdindex al 1,4 procent. In februari raakte de index 4,5 procent aan waarde kwijt.

Een daling van de euro ten opzichte van de Japanse yen zorgde voor verliezen onder de Japanse exporteurs. Precisie-apparatuurmakers Omron en Terumo, die relatief veel producten verkopen in Europa, zakten 2,2 procent en 2,8 procent. Ook de automakers Toyota en Honda stonden onder druk en verloren 2,1 procent en 1,4 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent lager en de beurs in Shanghai stond vlak. Uit gegevens van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in februari iets sterker is toegenomen dan verwacht. De Chinese beurzen zagen in februari ruim 6 procent aan waarde verdampen en kenden daarmee de slechtste beursmaand in meer dan twee jaar.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,7 procent lager onder aanvoering van de energiebedrijven en mijnbouwers. De beurs in Zuid-Korea was gesloten vanwege een nationale feestdag.