Nikkei begint lager aan verkorte handelsweek

De aandelenbeurs in Japan is woensdag nipt lager begonnen aan de verkorte handelsweek. Beleggers in Tokio verwerkten op de eerste handelsdag na het lange weekeinde nog de koersverliezen op de wereldwijde beurzen aan het begin van de week. De stemming werd daarbij gedrukt door de zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen en de strengere maatregelen in Europa om de virusuitbraak in te dammen.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de min op 23.346,49 punten. De Japanse autofabrikanten behoorden tot de sterkste dalers door de vrees dat de wereldwijde economie verder wordt getroffen door de nieuwe golf van coronabesmettingen. Suzuki, Honda en Nissan zakten tot 3,6 procent.

Panasonic verloor 3,7 procent na het forse koersverlies van Tesla op Wall Street. Tesla-topman Elon Musk liet weten dat de productie van de nieuwe goedkopere accu’s en van de betaalbare elektrische auto nog enkele jaren op zich laat wachten. De Amerikaanse maker van elektrische auto’s heeft samen met partner Panasonic een ‘gigafabriek’ voor accu’s in Nevada.

De Chinese beurzen gingen licht vooruit. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won ook 0,2 procent. De Kospi in Seoul klom 0,1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney was een positieve uitschieter met een winst van 2,6 procent.