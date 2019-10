Nikkei begint hoger aan verkorte week

De Japanse aandelenbeurs is maandag licht hoger begonnen aan de verkorte handelsweek. Beleggers namen weinig risico in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de brexit en voorafgaand aan een vrije dag. Dinsdag is de beurs in Tokio gesloten vanwege een nationale feestdag.

In het Verenigd Koninkrijk doet de regering mogelijk later op de dag een nieuwe poging om de brexitdeal voor te leggen aan het Lagerhuis. Afgelopen zaterdag gaf het parlement nog geen definitieve goedkeuring aan de overeenkomst tussen premier Boris Johnson en de Europese Unie. Johnson moest daardoor uitstel vragen van de brexitdeadline.

De hoodfindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,3 procent in de plus op 22.548,90 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in september sterker dan verwacht is afgenomen. De uitvoer daalde daarmee voor de tiende maand op rij. Ook de import nam af. Onder de chipbedrijven werden her en der wat winsten genomen na de sterke opmars afgelopen week.

De andere beurzen in de Aziatische regio lieten eveneens weinig beweging zien. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de min. In Hongkong, waar ondanks een verbod van de politie zondag weer tienduizenden mensen de straat op gingen om te protesteren tegen de regering, verloor de Hang Seng-index een fractie. De Kospi in Seoul klom 0,1 procent. De Australische All Ordinaries kreeg er een fractie bij.