Nike voert verkopen en winst verder op

Nike heeft afgelopen kwartaal wederom meer omzet en winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. Daarmee heeft de sportartikelenreus zijn gebroken boekjaar sterk kunnen afsluiten, zo werd donderdag bekend.

De opbrengsten gingen in de drie maanden tot eind mei op jaarbasis met 5 procent omhoog, naar 8,7 miljard dollar (bijna 7,6 miljard euro). Onder de streep hield Nike ruim een miljard dollar aan kwartaalwinst over, bijna een vijfde meer dan het vergelijkbare kwartaal vorig jaar.

Met deze resultaten heeft Nike het beter gedaan dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. Het aandeel ging in de zogeheten nabeurshandel in New York dan ook omhoog. Nike heeft in het afgelopen boekjaar uiteindelijk bijna 34,4 miljard dollar aan omzet gedraaid. Dat komt neer op een stijging van 6 procent. De totale nettowinst liep tegelijkertijd met 13 procent op tot ruim 4,2 miljard dollar.

De laatste tijd leefden er bij kenners nog veel zorgen dat Nike terrein aan het verliezen zou zijn ten opzichte van concurrenten als Adidas en Under Armour. Dat kwam omdat de verkopen aanvankelijk nog wat leken af te zwakken. Nog niet zo lang geleden werd er ook nog een grote ontslagronde aangekondigd bij het bedrijf.