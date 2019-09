Nike straalt op groen Wall Street

Nike was woensdag een opvallende winnaar op Wall Street. De sportartikelenproducent profiteerde van beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het sentiment in New York was sowieso positief. Beleggers keken voorbij de aankondiging van een officieel onderzoek naar het afzetten van president Donald Trump, die graadmeters onder druk zette. Zalvende woorden van Trump over het handelsconflict met China stuwden het sentiment.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,6 procent hoger op 26.970,71 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2984,87 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won ruim 1 procent tot 8077,38 punten.

Volgens voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden heeft Trump meerdere keren de wet gebroken. Zo zou hij publicatie van een verklaring van een klokkenluider hebben tegengehouden en zou hij de Oekraïense president hebben gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke corruptie door Joe Biden en zijn zoon. Trump ontkende zijn Oekraïense ambtgenoot onder druk te hebben gezet.

Verder zei Trump dat een handelsdeal tussen de VS en China veel sneller tot stand kan komen dan mensen verwachten. Ook ondertekende hij een handelsovereenkomst met Japan. De deal zou een eerste opzet zijn van een grotere overeenkomst ter waarde van 40 miljard dollar aan digitale handel tussen de landen.

Nike won 4,2 procent. De sportartikelenmaker is goed aan het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar begonnen. Het bedrijf zette overal ter wereld meer om, maar vooral in de regio Groot-China. In het kielzog van Nike won branchegenoot Foot Locker 2,8 procent.

Verder stonden tabaksfabrikanten Altria Group (min 0,4 procent) en Philip Morris International (plus 5,2 procent) in de schijnwerpers. De bedrijven maakten bekend hun fusiepoging te staken. Eind augustus werd bekend dat de twee bedrijven aan het praten waren over een samengaan.

Boeing sloot 1,2 procent hoger. De vliegtuigmaker heeft een permanente veiligheidscommissie ingesteld in de nasleep van twee dodelijke crashes met 737 MAX-toestellen.

De euro was 1,10941 dollar waard, tegen 1,0953 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 56,47 dollar. Brentolie zakte 1,1 procent in prijs tot 62,39 dollar per vat