Nike doet goede zaken in China

Sportartikelenmaker Nike heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet verhoogd. Dat heeft het bedrijf met name te danken aan de fors hogere verkopen in China, al groeide de omzet ook in de rest van de wereld. De winst viel hoger uit dan analisten hadden verwacht.

Nike verkocht in de maanden december tot en met februari voor 9,6 miljard dollar aan onder meer sportkleding en -schoenen. Dat was een jaar eerder nog een kleine 9 miljard dollar. De omzetgroei kwam volledig op het conto van het Nike-merk. Converse, dat ook van Nike is, zag de omzet dalen. In China groeide het merk dat bekend is van zijn gympen nog wel hard, maar in de Verenigde Staten en Europa zat de klad erin.

Nike voerde verder zijn winstmarge op. Dat leidde tot een nettowinst van 1,1 miljard euro in het kwartaal. Vorig jaar was dat door eenmalige belastingvoorzieningen nog een verlies van 921 miljoen euro.