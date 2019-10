Nieuws over China drukt sentiment beleggers

De Europese beurzen zijn vrijdag met verliezen het weekend ingegaan. De stemming op de financiële markten werd gedrukt door tegenvallend nieuws uit China, waar de economie de traagste groei in bijna dertig jaar liet zien. Beleggers wachten verder vooral op het Britse Lagerhuis dat zich zaterdag buigt over het brexitakkoord van de Britse premier Boris Johnson en de Europese Unie.

De AEX-index aan het Damrak eindigde 0,6 procent lager op 572,72 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 850,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was de grootste daler in de AEX met een verlies van 4,1 procent na een adviesverlaging door Bernstein. Staalconcern ArcelorMittal voerde de stijgers aan met een winst van 1,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Kiadis Pharma meer dan 50 procent. Het biotechnologiebedrijf verwacht niet meer dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een belangrijk medicijn van het bedrijf volgend jaar goedkeurt. KBC Securities verlaagde zijn advies voor Kiadis naar verkopen. Op de lokale markt klom Beter Bed een kleine 5 procent. De beddenverkoper verkoopt zijn distributiecentrum in Uden.

Elders in Europa trok Renault de aandacht. De Franse automaker raakte bijna 12 procent kwijt in Parijs na een omzet- en winstalarm. Technologieconcern Thales kwam ook met een omzetwaarschuwing en zakte dik 5 procent. Ook de Franse voedingsmiddelenfabrikant Danone (min 8,4 procent) verlaagde zijn omzetverwachting.

Osram Licht won 3 procent in Frankfurt. Het Duitse verlichtingsbedrijf is opnieuw met de Oostenrijkse sensormaker AMS in gesprek over een mogelijke overname. Investeerders Bain en Advent zien voorlopig af van een bod op Osram. Ceconomy daalde daarnaast ruim 11 procent. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn heeft per direct afscheid genomen van topman Jörn Werner.

De euro was 1,1155 dollar waard, tegen 1,1125 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte een fractie tot 53,91 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 59,54 dollar per vat.