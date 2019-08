Nieuwkomer direct twee na grootste op Damrak

Het bedrijf Prosus wordt naar verwachting bij zijn debuut in Amsterdam direct de op twee na grootste beursgenoteerde onderneming aan het Damrak. De nieuwkomer krijgt volgens zijn prospectus een waardering van om en nabij de 100 miljard dollar, waarmee het alleen Shell en Unilever qua beurswaarde voor moet laten gaan.

Prosus is een afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse internetconcern Naspers, het grootste beursgenoteerde bedrijf van Afrika. De uiteindelijke beurswaarde van Prosus hangt sterk af van de waarde van de Chinese internetgigant Tencent, waarin Prosus een belang heeft van 31 procent. Dat belang is nu 125 miljard dollar waard, maar die waarde schommelt nogal.

Naast het belang in Tencent heeft Prosus een reeks kleinere technologiebedrijven van Brazilië tot in Duitsland. Die zijn onder meer actief in de maaltijdbezorging en de reclame. De notering aan de beurs in Amsterdam moet op 11 september plaatsvinden. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.