Nieuwe zorgen over stoffen in plastic

Alternatieve stoffen voor bisfenol A (BPA) blijken dezelfde gezondheidsproblemen te veroorzaken. „Plastic producten die verouderd zijn of sporen van slijtage vertonen, kun je daarom beter weggooien.”

Dat stellen onderzoekers van de Amerikaanse Washington State University. Het tijdschrift Current Biology publiceerde hun studie zaterdag op zijn website.

De wetenschappers toonden twintig jaar geleden aan dat de hormoonverstorende stof bisfenol A (BPA), een weekmaker die in veel plastic producten zit, schadelijke effecten heeft op de vruchtbaarheid. Hetzelfde team meldt nu dat de alternatieve bisfenolen in BPA-vrije plastic flessen, bekers en andere voorwerpen, vergelijkbare hormoonverstorende problemen geven.

BPA kan in kleine hoeveelheden uit verpakkingen in ons voedsel terechtkomen. Voor de vervangers geldt dat ook. Dat die ook kwaad kunnen, kwamen de onderzoekers op het spoor doordat er in bepaalde proeven met muizen onverklaarbare verschillen naar voren kwamen. Die bleken te wijten aan BPA-vervangers –waaronder de stof BPS– die uit beschadigde muizenkooien lekten, aldus onderzoeker Patricia Hunt. Uit verder onderzoek bleek dat de alternatieven vergelijkbare chromosomale afwijkingen veroorzaken als BPA.

De mate van blootstelling van consumenten aan de bewuste stoffen is volgens Hunt moeilijk in te schatten. Maar als de effecten zich ook voordoen bij mensen, zoals eerder werd aangetoond in het geval van blootstelling aan BPA, zullen ze ook overgedragen worden op toekomstige generaties, zegt Hunt.

De onderzoekers vinden dat er meer onderzoek nodig is naar producten die worden gebruikt om bisfenolen te vervangen. Er zijn tientallen van deze chemische alternatieven in omloop. Hunt vermoedt dat ook andere veel gebruikte hormoonverstorende chemicaliën, waaronder parabenen, ftalaten en brandvertragers, vergelijkbare ongunstige effecten op de vruchtbaarheid hebben. „Dit rechtvaardigt veel meer onderzoek”, zegt ze.

Hunts advies voor consumenten is eenvoudig: „BPA-vrij plastic of niet, plastic producten die duidelijke sporen van schade of ouderdomsslijtage vertonen, kun je niet langer als veilig beschouwen. Je kunt ze dus beter weggooien en vervangen.”