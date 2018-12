Nieuwe winstwaarschuwing Danske Bank

Danske Bank is voor de tweede keer dit jaar met een winstwaarschuwing gekomen. De door een groot witwasschandaal in opspraak geraakte Deense bank zegt last te hebben van moeilijke omstandigheden op de financiële markten.

De grootste bank van Denemarken rekent daarom nog maar op een nettowinst over 2018 van zo’n 15 miljard kroon, oftewel circa 2 miljard euro. Eerder werd nog uitgegaan van 16 miljard tot 17 miljard kroon winst. Tot september, de maand dat de affaire aan het licht kwam, lag de prognose zelfs op 18 miljard tot 20 miljard kroon.

Danske Bank wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. Deense en Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de affaire.