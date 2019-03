Nieuwe winkels helpen Action vooruit

Discountketen Action heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met fors meer omzet. Vooral door het openen van nieuwe winkels verdiende het van huis uit Noord-Hollandse bedrijf meer geld. Al met al stegen de opbrengsten met bijna een kwart. De operationele winst viel dik 16 procent hoger uit.

Action opende het voorbije jaar 230 nieuwe winkels in zeven verschillende Europese landen. Alle 1325 filialen die eind 2018 open waren, zorgden voor een omzet van ruim 4,2 miljard euro. Bij winkels die langer dan een jaar open zijn steeg de omzet in doorsnee met 3,2 procent. Dat was een jaar eerder nog 5,3 procent. De operationele winst steeg naar 450 miljoen euro.

Volgens Action hadden cijfers nog hoger kunnen uitpakken. In Franse en Duitse distributiecentra kampte het bedrijf met logistieke problemen, waardoor voorraden niet of niet tijdig in winkels terechtkwamen. Dat had volgens de discounter een negatief effect op de opbrengsten. Ook de protesten van de ‘gele hesjes’ en andere stakingen in Frankrijk zaten de verdiensten van Action dwars.

Topman Sander van der Laan sprak wederom van een succesvol jaar voor Action. Het bedrijf mikt volgens hem op verdere groei. Op de middellange termijn wil de winkel de omzet naar 10 miljard euro optrekken, geholpen door het verder opvoeren van het winkelbestand. Het bedrijf kijkt ook naar locaties in andere landen dan waar het nu actief is. Eind 2018 had Action filialen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Polen.