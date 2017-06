Nieuwe windturbine is hoger dan de Euromast

De Deense windmolenmaker Vestas heeft woensdag ’s werelds grootste windmolen officieel onthuld. Het gevaarte is goed voor een vermogen van 9,5 megawatt, hetgeen neerkomt op de stroombehoefte van circa 8300 huishoudens.

De megaturbine heeft al een tijdje proefgedraaid voor de kust in het noorden van Engeland. Met een hoogte van 187 meter is de molen twee meter hoger dan de Euromast in Rotterdam. De drie turbinebladen hebben een lengte van 80 meter en wegen elk 35 ton.

Volgens Vestas is het er alles aan gelegen de kosten voor windenergie naar beneden te brengen. Grotere windmolens zorgen daarbij voor betere winstgevendheid. Volgens kenners is met een vermogen van 9,5 megawatt per molen het einde nog niet in zicht. De Deense ontwikkelaar Dong Energy rekent in de nabije toekomst op windmolens met een vermogen van 15 megawatt.