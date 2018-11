Nieuwe voorzitter voor Tesla

Tesla heeft een nieuwe voorzitter gevonden. Robyn Denholm vervangt medeoprichter Elon Musk bij de maker van elektrische auto’s. Musk blijft wel in functie als topman van het bedrijf.

Musk moest zijn tweede functie bij Tesla neerleggen als onderdeel van een schikking met beurstoezichthouder SEC. De ingreep is bedoeld om te zorgen dat er meer controle op zijn functioneren is. Musk ging in de fout met enkele tweets over het van de beurs halen van Tesla.

Denholm komt over van het Australische telecomconcern Telstra, waar ze financieel- en strategiedirecteur was. Ze gaat per direct fulltime in dienst bij Tesla. Denholm is geen onbekende bij Tesla, waar ze al sinds 2014 een bestuursfunctie heeft. Musk roemt in een verklaring de ervaring van Denholm in de auto- en technologiesector en prijst haar bijdrage aan de winstgevendheid.

De schikking van miljardair Musk met de SEC betekent dat hij drie jaar lang geen voorzitter meer mag zijn bij het bedrijf. Enkele kritische investeerders wilden dat Tesla verder zou gaan dan de schikking en meer maatregelen zou nemen om Musks macht in te perken. Nu bestaat het negenkoppige bestuur van Tesla vooral uit vertrouwelingen van hem, zoals zijn neef.

De tweets van Musk en zijn onorthodoxe mediaoptredens zijn de critici een doorn in het oog. De beurswaarde van Tesla kreeg na het mislukte plan om de onderneming van de beurs te halen een flinke knauw.