Nieuwe voorzitter CNV Jongeren vreest voor ‘verloren generatie’

Jongeren worden keihard geraakt door de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat ze geen stageplek of baan kunnen vinden. Als hier niets aan gedaan wordt, dan ontstaat een verloren generatie, vreest Justine Feitsma, de nieuwe voorzitter van vakbond CNV Jongeren. Ze wil zich de komende jaren sterk maken voor deze ‘coronageneratie’.

Volgens Feitsma komen jongeren bij bedrijven in het algemeen als eerste op straat te staan omdat ze vaak een flexibel contract hebben. Een eigen woning lijkt voor velen ook verder weg dan ooit. En het leenstelsel zadelt deze twintigers bovendien op met torenhoge schulden, benadrukt de 28-jarige vakbondsvrouw. „Zeker nu ze vaak hun bijbaan kwijtraken doordat de horeca en evenementensector platligt.” De nieuwe coronamaatregelen, zoals deze week aangekondigd, maken het er volgens haar niet beter op. „Wie moeilijk start op de arbeidsmarkt, heeft daar als dertiger en veertiger ook nog last van.”

Feitsma volgt bij de jongerentak van CNV Semih Eski op, die sinds 2016 voorzitter was. Ze wordt voor drie jaar benoemd. „Het zou mooi zijn als we een banenplan voor jongeren kunnen ontwikkelen”, laat Feitsma weten. Jongeren tot 27 jaar zouden in haar ogen voorrang moeten krijgen bij specifieke vacatures. „Ook strijden we voor een langere WW-duur. Jongeren hebben, wegens beperkte werkervaring, maar kort recht op WW. We willen die met minimaal zes maanden verlengen”, aldus Feitsma.