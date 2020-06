Nieuwe uitkeringsaanvragen VS licht gedaald

Vorige week hebben een kleine 1,5 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Een week eerder werden een bijgestelde 1,54 miljoen uitkeringsaanvragen geregistreerd.

Het cijfer lag voor de tweede week op rij hoger dan wat werd verwacht. Dat is een teken dat het herstel van de Amerikaanse economie vertraagt nu in verschillende staten het aantal besmettingen met Covid-19 weer oploopt. Economen rekenden in doorsnee op ruim 1,3 miljoen nieuwe aanvragen.

Vanwege de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen Amerikanen een beroep gedaan op het vangnet. Het is de veertiende week op rij dat het aantal aanvragen boven de miljoen ligt.

Het aantal aanvragen voor een steunregeling voor zelfstandigen kwam uit op 728.000. Dat was een week eerder nog haast 771.000.