Nieuwe topvrouw voor Hudson’s Bay

Het Canadese winkelconcern Hudson’s Bay heeft een nieuwe topvrouw. Helena Foulkes krijgt per 19 februari de dagelijkse leiding in handen van het bedrijf, dat onlangs meerdere warenhuizen in Nederland opende. Volgens Fortune magazine is Foulkes een van de meest invloedrijke vrouwen in het zakencircuit.

Ze werkte eerder onder meer voor CVC Capital. Bij de investeerder zat ze in het bestuur en had ze de leiding over de farmacietak. Ze krijgt bij de Canadezen onder meer de taak om de omzetten van Hudson’s Bay op te krikken. Dat moet zowel bij de fysieke winkels als bij de webwinkel.

Foulkes is de opvolger van Richard Baker. De voorzitter had sinds het vertrek van Jerry Storch een dubbele pet op.