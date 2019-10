Nieuwe topvrouw IMF doet oproep aan Nederland

De nieuwe topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Georgieva heeft in haar eerste speech meteen ook een oproep gedaan aan Nederland. De Bulgaarse herhaalde een eerder pleidooi van het instituut uit Washington dat landen als Nederland en Duitsland extra geld moeten steken in onder meer onderzoek en infrastructuur om de economie aan te jagen.

„Nu is het tijd voor landen met ruimte in hun budgetten om fiscale vuurkracht in te zetten”, aldus Georgieva. Volgens haar helpt het hierbij dat de rente momenteel erg laag is. Dat zou het makkelijker maken om meer investeringen te doen.

Het IMF komt eigenlijk al jaren met deze suggestie, maar die heeft tot nu toe in politiek Den Haag nog weinig gehoor gekregen. Op de achtergrond speelt mee dat het fonds in het algemeen vindt dat landen die geld overhebben meer zouden moeten investeren om de economische groei te bevorderen. Andere landen, die juist geld tekortkomen, zouden daar indirect van profiteren.

Georgieva is de opvolger van de Française Christine Lagarde, die is verkozen tot nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook de Nederlander Jeroen Dijsselbloem was afgelopen zomer in de race voor de vrijgekomen topbaan bij het IMF, maar de voormalig minister van Financiën wist in een Europese stemming niet voldoende landen achter zich te krijgen. Een tegenstem van Frankrijk was daarbij doorslaggevend.