Nieuwe topman voor webwinkel Wehkamp

Webwinkel Wehkamp gaat topman Piet Coelewij vervangen. Hij zal op tijdelijke basis worden opgevolgd door de Brit Graham Harris, die eerder voor onder meer supermarktconcern Tesco en wooninrichtingsketen Carpetright werkte.

Coelewij was 2,5 jaar baas van Wehkamp. Volgens Wehkamp zijn er sindsdien grote stappen gezet in onder andere de digitalisering van de onlineretailer. Coelewij blijft het komende jaar betrokken bij de onderneming als topadviseur. „De tijd is nu rijp om het stokje over te dragen aan een nieuwe leider die de strategie verder gaat implementeren”, aldus Coelewij.

Vorig jaar breidde Wehkamp zijn distributiecentrum in Zwolle nog flink uit met een nieuw gebouw. Naast Zwolle heeft Wehkamp ook een distributiecentrum in Maurik.