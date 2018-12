Nieuwe topman voor FedEx Express

De Amerikaanse pakketbezorger FedEx Express krijgt een nieuwe topman. David Cunningham treedt aan het einde van dit jaar terug als eindverantwoordelijke bij het bedrijf, waar ook het Nederlandse TNT onder valt. Hij wordt opgevolgd door Raj Subramaniam.

Subramaniam is bekend met FedEx Express. In het verleden was hij al leidinggevende bij de Canadese activiteiten van de pakketbezorger. Op dit moment is hij marketingdirecteur van FedEx Corporation, het overkoepelende bedrijf dat ook andere logistieke diensten verleent.