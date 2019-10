Nieuwe topman Nike is echte internetman

Sportkledingfabrikant Nike krijgt een nieuwe topman. Mark Parker draagt in januari het stokje over aan voormalig eBay-baas John Donahoe. Daarmee lijkt Nike bewust te kiezen voor een veteraan uit de techwereld, die veel kennis heeft van onlineverkoop.

Parker, die volgend jaar 65 wordt, blijft wel aan als voorzitter van Nike. Opvolger Donahoe (59) zit al sinds 2014 in het bestuur van de sportkledinggigant, maar is tegelijk topman van ServiceNow en voorzitter van betaalbedrijf PayPal. In het verleden was hij onder meer topman van onlinemarktplaats eBay. In een verklaring zegt Donahoe dat hij graag wil voortbouwen op de successen van Nike in de afgelopen jaren. Ook wil hij nieuwe kansen grijpen als die zich voordoen.