Nieuwe topman easyJet mikt op verdere groei

De nieuwe topman van de Britse budgetvlieger easyJet zet in op verdere groei van de luchtvaartmaatschappij. Dat blijkt uit een statement waarin Johan Lundgren woensdag zijn plannen ontvouwde.

Lundgren wil in 2018 zo’n 90 miljoen mensen laten vervoeren. Dat zijn er 13 procent meer dan dit jaar in een vliegtuig van easyJet stapten. Ook wil hij de aansluiting op lange afstandsvluchten van andere luchtvaartmaatschappijen verder uitbreiden.

De nieuwe hoogste baas bij het bedrijf bouwt duidelijk voort op de insteek van zijn voorganger Carolyn McCall, die onlangs afscheid nam als bestuursvoorzitter. Onder haar leiding wist easyJet kort geleden nog delen van het failliete Air Berlin over te nemen. Daarvan verkreeg het bedrijf onder meer landings- en vertrekrechten op de Berlijnse luchthaven Tegel.

In juli werd al bekend dat McCall zou vertrekken naar televisiezender ITV om daar de leiding over te nemen. Ze stond sinds 2010 aan het roer bij easyJet en kwam destijds over van Guardian Media Group. Lundgren werkte eerder jarenlang als topbestuurder bij toerismeconcern TUI.