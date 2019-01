Nieuwe topman bij Renault benoemd

Het Franse autoconcern Renault heeft Thierry Bolloré benoemd tot nieuwe topman, na het aftreden van Carlos Ghosn op woensdagavond. Bolleré was al tijdelijk topman bij het bedrijf om de taken van de in Japan gearresteerde Ghosn waar te nemen.

Renault hield donderdag een belangrijke vergadering over het topmanagement. De bij bandenfabrikant Michelin vertrekkende topman Jean-Dominique Senard is benoemd tot voorzitter. Senard zal de contacten tussen de Frans-Japanse auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi onderhouden.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire had eerder op de dag al gezegd dat de 64-jarige Ghosn was afgetreden bij Renault. Frankrijk, dat grootaandeelhouder is bij de automaker, stuurde onlangs al aan op zijn aftreden. Ghosn, die ook de baas was bij Nissan en Mitsubishi, zit al sinds november vast in een Japanse cel. Hij wordt verdacht van fraude bij Nissan.

Ghosn werd al kort na zijn arrestatie vervangen als voorzitter van Nissan en Mitsubishi. Renault hield echter vast aan zijn positie, omdat de beschuldigingen aan het adres van Ghosn nog niet zijn bewezen. Uit eigen onderzoek bleek niet dat Ghosn ook bij Renault fraude heeft gepleegd.