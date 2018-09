Nieuwe termijn voor topman Rabobank

Topman Wiebe Draijer van Rabobank gaat op voor een nieuwe termijn van vier jaar. Dat heeft het financiële concern woensdag bekendgemaakt. De nieuwe termijn van de bestuurder gaat op 1 oktober in.

Draijer trad in oktober 2014 toe tot de raad van bestuur van de bank. „De raad van commissarissen is zeer tevreden over de resultaten die Rabobank in de eerste bestuurstermijn van Wiebe Draijer heeft behaald”, aldus voorzitter Ron Teerlink.

Draijer is een afgestudeerd werktuigbouwkundige, die van 1990 tot 2006 werkte voor adviesbureau McKinsey. Begin september 2012 volgde hij Alexander Rinnooy Kan op als voorzitter van de SER.