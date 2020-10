‘Nieuwe tarieven thuiskopieheffing passen niet in deze tijd’

De thuiskopieheffing op smartphones en laptops is gestegen, terwijl door nieuwe technologie de noodzaak voor het maken van een thuiskopie niet meer bestaat. Dat vindt directeur Lotte de Bruijn van branchevereniging NLdigital, die producenten en importeurs van consumentenelektronica vertegenwoordigt. Volgens De Bruijn sluit de heffing niet meer aan bij het mediagebruik omdat er meer wordt gestreamd en er minder illegale kopieën worden gemaakt.

Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de thuiskopievergoeding onlangs vastgesteld voor de komende drie jaar vanaf 1 januari. De stichting, waarin rechthebbenden en betalingsplichtigen gelijk worden vertegenwoordigd, verhoogde de tarieven, met name op smartphones. Zo betaalt de consument vanaf volgend jaar een heffing van 7,30 euro, terwijl dat nu nog 4,70 euro is. SONT claimt in tegenstelling tot NLdigital dat het aantal kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken de afgelopen jaren is gestegen.

„Het argument is dat er meer kopieën op smartphones staan”, zegt De Bruijn. Zij vindt het offline beschikbaar maken van muziek van een streamingsdienst niet hetzelfde als het maken van een ouderwetse kopie. „Dat is onderdeel van je contract met de aanbieder, zodat je je favoriete muziek ook kunt luisteren als je even geen bereik hebt. Het verdwijnt zodra je abonnement stopt en bovendien betaal je extra voor deze functionaliteit”, aldus De Bruijn.

NLdigital vraagt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) de nieuw ingestelde tarieven te evalueren en te herzien voor de besluitvorming over de periode vanaf 2024.