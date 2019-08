Nieuwe subsidie voor isoleren woning

Huiseigenaren die hun woning willen isoleren kunnen daar subsidie voor aanvragen bij de overheid. Als ze minimaal twee isolatiebesparende maatregelen uitvoeren, is het mogelijk om 10.000 euro te krijgen. Als het volledige huis in één keer wordt geïsoleerd kan 15.000 euro subsidie worden verstrekt. De regeling loopt tot eind volgend jaar, of tot het volledige subsidiebedrag van 84 miljoen euro op is.

De subsidie is bedoeld voor een aantal energiebesparende maatregelen. Zo kunnen woningbezitters spouwmuren, dak, vloer of gevel laten isoleren. Ook kunnen ze hun ramen vervangen door hoogrendementsglas of zogeheten triple-glas met drie glaslagen.

Om voor de extra subsidie van 15.000 euro in aanmerking te komen moeten alle bovenstaande maatregelen worden genomen inclusief isolerende kozijnen en deuren. Bovendien moet er dan een ventilatiesysteem met warmteterugwinning worden geïnstalleerd.