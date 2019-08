Nieuwe stappen in handelsoorlog VS-China

Amerikaanse bedrijven moeten op zoek naar alternatieven voor productie in China. Die opdracht krijgt het bedrijfsleven van de Amerikaanse president Donald Trump in een reeks berichten op Twitter.

De tweets zijn de eerste reactie op nieuwe importheffingen van China. Ze volgden op de aankondiging vrijdag door de Chinese regering dat het Aziatische land importheffingen gaat instellen op 75 miljard dollar (67 miljard euro) aan Amerikaanse goederen, waaronder auto’s, ruwe olie en sojabonen. De maatregelen zijn de reactie op de Amerikaanse heffingen op 300 miljard dollar aan Chinese goederen.

De Amerikaanse ondernemersorganisatie nam later op de dag afstand van de oproep van Trump. De invloedrijke lobbyclub wil niet dat de relatie met China nog verder verslechtert. „Hoewel we de frustratie van de president delen, geloven we dat voortdurende, constructieve betrokkenheid de juiste weg is”, zei vicevoorzitter Myron Brilliant.

Sojabonen

De Chinese heffingen voor de meeste goederen bedragen tussen de 5 en 10 procent, de extra tarieven op auto’s worden 25 procent. Een deel van de Chinese importheffingen, waaronder die op sojabonen en ruwe olie, wordt per 1 september van kracht. De sojabonen zijn belangrijk voor Trump omdat hij Amerikaanse boeren beloftes had gedaan. Ook tarwe, varkensvlees en rundvlees worden vanaf 1 september door China extra belast.

De heffingen op auto’s, die van 15 procent naar 40 procent stijgen, gaan pas op 15 december in. China had de heffingen op auto’s vorig jaar al eens verhoogd naar 40 procent, maar maakte die stap weer ongedaan om de onderhandelingen met de VS te ondersteunen.

President Trump had al eerder aangekondigd per 1 september op 300 miljard dollar aan importgoederen uit China extra importheffingen in te voeren. Later stelde hij een deel van de extra heffingen uit tot in december.

De Amerikaanse president stelt dat de Verenigde Staten biljoenen dollars hebben verloren omdat China intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven heeft gestolen. „Dat zal en moet stoppen.” Volgens Trump zouden Amerikaanse bedrijven moeten overwegen weer in eigen land te gaan produceren.

Fentanyl

De president wil ook dat pakketvervoerders en webwinkels als FedEx, UPS, de Amerikaanse posterijen en Amazon alle leveringen van fentanyl vanuit China en andere landen opsporen en tegenhouden. Dit sterk verslavend opiaat wordt in de VS op grote schaal gebruikt als pijnstiller. Volgens Trump overlijden 100.000 Amerikanen per jaar aan fentanyl. De Chinese president Xi Jinping had eerder aan Trump beloofd op te treden tegen handelaren.

De Amerikaanse beurzen daalden vrijdag scherp na de tweets van Trump. Beleggers vrezen dat een verdere escalatie van de handelsoorlog tot een economische neergang leidt.

Amerikaans bedrijfsleven verwerpt oproep Trump