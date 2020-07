Nieuwe stakingen op komst bij Rotterdamse haventerminal EBS

Er zijn nieuwe stakingen op komst bij de Rotterdamse haventerminal European Bulk Services (EBS), meldt FNV. Volgens de vakbond hebben onderhandelingen over een loonsverhoging voor het personeel niets opgeleverd.

„Ze kwamen met een loonbod van 0 procent, waar we eerder een bod van 2,5 procent hebben afgewezen”, zegt vakbondsbestuurder Cees Bos. Op 13 maart legden werknemers van EBS voor de eerste keer het werk neer. Daarna is er door de uitbraak van het coronavirus niet meer gestaakt. „We hebben afgesproken daarna verder te praten. Nu was het moment daar en dan krijg je zo’n bod. Dat pikken we niet”, aldus Bos.

EBS heeft in Rotterdam twee haventerminals en slaat agrarische producten, kolen en houtpellets over. Er werken ongeveer 150 mensen.