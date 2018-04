Nieuwe staking bij woningcorporaties

Medewerkers van woningcorporaties in Rotterdam leggen donderdag het werk neer. Corporatiemedewerkers in verschillende delen van het land voeren al langer actie voor een betere cao. Volgens de bonden gaan de acties de komende weken door.

Eind maart vond een landelijke actie plaats. Toen trokken zo’n 3500 ontevreden medewerkers van corporaties naar de Jaarbeurs in Utrecht. Donderdag gaan de stakende Rotterdamse medewerkers op een protestmars langs verschillende corporaties.

Er wordt al ruim een jaar onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden. De bonden eisen een loonsverhoging van 2 procent voor 2017 en 3,5 procent in 2018. Volgens de FNV en CNV bieden de werkgevers hun personeel over 2017 helemaal geen loonsverhoging en over 2018 1,5 procent structureel.