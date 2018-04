Nieuwe staking bij woningcorporaties

Medewerkers van woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland leggen weer het werk neer. Vakbonden FNV en CNV hebben opgeroepen tot de staking om nieuwe looneisen kracht bij te zetten.

De werkonderbreking volgt op een landelijke staking eind maart, waarvoor 3500 corporatiemedewerkers naar de Jaarbeurs in Utrecht kwamen. Met de nieuwe staking hopen de bonden werkgevers meer te verrassen. „Medewerkers wilden verder met acties, erop en erover, om het maar zo te zeggen”, zegt FNV-bestuurder Margreet Pasman.

De stakers eisen een loonsverhoging van 2 procent voor 2017 en 3,5 procent in 2018. Volgens de bonden bieden de werkgevers hun personeel over 2017 helemaal geen loonsverhoging en over 2018 1,5 procent structureel.

De werknemers willen verder dat de werkdruk omlaag gaat. Daarnaast stellen ze een regeling voor waarbij oudere werknemers minder gaan werken ten gunste van jongere werknemers.