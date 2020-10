Nieuwe restaurants stuwen omzet KFC-moeder Yum

Fastfoodketenuitbater Yum Brands heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een hogere omzet. De eigenaar van ketens als KFC, Taco Bell en Pizza Hut zag de opbrengsten in het derde kwartaal met 8 procent stijgen tot 1,5 miljard dollar, geholpen door de opening van honderden nieuwe restaurants.

Bij restaurants die langer dan een jaar open zijn ging de omzet gemiddeld met 2 procent omlaag. Daarmee presteerde Yum evengoed beter dan verwacht. De operationele winst viel met 471 miljoen dollar 2 procent lager uit dan een jaar eerder.

Klanten wisten met name de burrito’s en andere gerechten van Taco Bell te waarderen. Die keten was goed voor 5 procent meer omzet. Daartegenover bleken KFC en Pizza Hut juist aan populariteit in te boeten.

Verder lukte het Yum om de onlineverkopen op te voeren. Alles bij elkaar was sprake van een groei met een kwart in vergelijking met een jaar terug. Yum heeft wereldwijd meer dan 50.000 restaurants in meer dan 150 landen.