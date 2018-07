Nieuwe president-directeur voor DAF Trucks

DAF Trucks krijgt een nieuwe president-directeur. Topman Preston Feigth maakt per 1 september promotie naar moederbedrijf Paccar en hij wordt opgevolgd door Harry Wolters.

Feight is al twintig jaar aan de slag binnen de gelederen van het concern. Sinds 2016 staat hij aan het hoofd van DAF. In zijn nieuwe functie wordt Feight verantwoordelijk voor DAF Trucks en Paccar Parts op het hoofdkantoor van Paccar in Seattle.

Wolters werkt nog net ietsje langer bij het bedrijf, namelijk 22 jaar. De afgelopen tijd was hij verkoopdirecteur voor DAF in Europa. Eerder werkte hij onder meer als bedrijfsleider bij de truckassemblagefabriek.