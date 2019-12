Nieuwe president Argentinië verhoogt belasting

Argentinië heeft zijn exportbelastingen verhoogd om meer ruimte te creëren voor nieuwe overheidsinvesteringen. Het gaat om een van de eerste maatregelen van de nieuwe president Alberto Fernández om het economische tij in het land te keren.

Fernández trad afgelopen week aan in het in een zware economische crisis verkerende Argentinië. Er is onder meer sprake van een torenhoge inflatie. Verder is de werkloosheid gestegen tot boven de 10 procent.

De vorige president, Mauricio Macri, beloofde bij zijn aantreden in 2015 al om de economie van het Zuid-Amerikaanse land uit het slop te halen, maar dat is hem niet gelukt. Fernández heeft gezegd dat Argentinië niet in staat is aan zijn schuldenverplichtingen te voldoen als de economie niet groeit. Ook heeft hij laten weten opnieuw te willen onderhandelen over een steunpakket van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).