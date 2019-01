Nieuwe Philips-technologie voor hartoperaties

Medisch technologiebedrijf Philips heeft samen met het UMC Utrecht een nieuwe beeldvormingstechniek ontwikkeld. Daarmee kunnen chirurgen bij hartoperaties medische hulpmiddelen als katheters en de draden waarmee die aders in worden geleid beter zien dan bij de bestaande methode.

De nieuwe techniek maakt gebruik van licht dat door glasvezels in de zogenoemde voerdraden wordt gestuurd. Daardoor zijn die medische hulpmiddelen driedimensionaal te zien. Tot nu toe gebruiken artsen röntgenstraling waardoor de hulpmiddelen tweedimensionaal en in grijstinten te zien zijn. In een test in het UMC zijn 21 patiënten met vaatvernauwingen en -verwijdingen met succes behandeld.

De chirurgen kunnen door de nieuwe methode niet alleen preciezer en sneller werken, ook hoeven patiënten en medisch personeel minder vaak bloot te worden gesteld aan röntgenstraling. Vervolgstudies moeten nog uitwijzen hoeveel korter operaties kunnen worden, of de kosten van een operatie omlaag gaan en of de diagnostiek en de behandeling verbeteren, stelt vaatchirurg Joost van Herwaarden van het UMC Utrecht.