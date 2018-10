Nieuwe noodgenerator voor grote stroomuitval

Bij de gasgestookte elektriciteitscentrale Enecogen in de Rotterdamse haven is een enorme noodstroomgenerator in gebruik genomen. Die moet ervoor zorgen dat het hoogspanningsnet in het zuiden van het land weer snel onder spanning komt als Nederland getroffen zou worden door een totale stroomuitval, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Hoewel zo’n black-out in Nederland zeer onwaarschijnlijk is, wil hoogspanningsnetbeheerder TenneT toch goed voorbereid zijn, in lijn met Europese afspraken. De nieuwe generator kan als een soort startmotor de grote Enecogen-centrale aanzwengelen. Dat zou het mogelijk maken om de rest van de stroomvoorziening, zowel centrales als zonneparken en windmolens, stapsgewijs weer op gang te krijgen.

De installatie bij Enecogen is de derde noodvoorziening die TenneT voor dit doel heeft laten plaatsen in Nederland. Het noorden van het land is in geval van nood afhankelijk van de Magnum-centrale van Nuon bij de Eemshaven. De Lage Weide-centrale van Eneco in Utrecht richt zich op het midden van het land. Volgens TenneT is de noodvoorziening voor black-outs nu volledig op orde.