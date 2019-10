‘Nieuwe locatie deal VS-China komt eraan’

Zeer binnenkort wordt de nieuwe locatie bekend waar de Verenigde Staten en China de eerste fase van hun handelsdeal zullen ondertekenen. Dat meldt president Donald Trump via Twitter.

De twee landen zouden elkaar treffen op de APEC-top in Chili. Maar dat land heeft afgezien van het gastheerschap vanwege de aanhoudende protesten.

„De nieuwe locatie wordt binnenkort aangekondigd. President Xi en president Trump zullen handtekeningen zetten!”, aldus Trump. Volgens de Amerikaanse president gaat het om „60 procent van de totale deal”.

Die zou onder meer bestaan uit nieuwe afspraken over intellectueel eigendom en de inkoop van Amerikaanse landbouwgoederen door China. Conflicten daarover mondden uit in een handelsoorlog tussen de VS en China, waarbij de twee landen elkaar fikse importheffingen oplegden.