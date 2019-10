Nieuwe KPN-baas om tafel met or XS4ALL

De nieuwe topman van telecombedrijf KPN, Joost Farwerck, gaat binnenkort om tafel met de ondernemingsraad (or) van internetprovider XS4ALL. Personeelsvertegenwoordigers van die dochteronderneming verzetten zich fel tegen het voornemen het merk op te heffen en bij KPN te voegen. Onlangs kondigde de or van XS4ALL zelfs een stap naar de rechter aan.

„We zijn teleurgesteld dat de or naar de Ondernemingskamer gaat”, zei Farwerck in een toelichting op de kwartaalcijfers van KPN. Hij gaat in op een uitnodiging om het gesprek aan te gaan met XS4ALL om te „kijken hoever onze plannen eigenlijk uiteenlopen.” Het belang voor de klanten staat daarbij voorop, benadrukte Farwerck.

Of dit betekent dat KPN bereid is de integratieplannen af te zwakken, wilde de opvolger van Maximo Ibarra niet zeggen. „Ik wil niet vooruitlopen op wat ik met de or bespreek via de media.” Op de vraag of KPN het behoud van XS4ALL uitsluit, ging hij om dezelfde reden niet in.

De or van XS4ALL hoopt door te praten een rechtszaak te voorkomen, maar kan evengoed nog niets zeggen over de inhoud van de gesprekken. „Een rechtszaak op zichzelf is nooit ons doel geweest”, laat een woordvoerster weten. Wanneer het overleg tussen de ruziënde partijen plaatsvindt, is nog niet bekend.

KPN is al enige tijd bezig aparte merken op te heffen en onder de eigen vlag voort te zetten, mede met het oog op kostenvoordelen. Dit jaar verdwenen winkels van dochtermerk Telfort al definitief uit het straatbeeld, en ook Yes Telecom wordt opgeheven.

Dat sinds kort een nieuwe persoon de scepter zwaait bij KPN, betekent niet dat het telecomconcern die koers snel zal bijstellen. „Ik ben nu drie weken ceo van KPN, maar ik was wel deel van het team dat de huidige strategie heeft opgebouwd”, legt Farwerck uit.