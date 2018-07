Nieuwe knauw voor Wessanen op rode beursdag

De Amsterdamse beurs is maandag met kleine verliezen de dag uitgegaan. Philips ging omlaag na tegenvallende resultaten en voedingsbedrijf Wessanen ging opnieuw fors onderuit. Het halfjaarbericht van onlinebroker BinckBank viel wel in goede aarde. Ook elders in Europa sloten de beursgraadmeters met minnen. Beleggers hielden hun kruit grotendeels droog aan het begin van een drukke cijferweek.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent lager op 570,48 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 771,36 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,4 procent.

Philips was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,8 procent. Beleggers grepen de resultaten aan om wat winst te nemen na de recente sterke opmars. Philips voerde het afgelopen kwartaal op eigen kracht de verkopen op, maar ondervond hinder van de effecten van wisselkoersen en desinvesteringen. Randstad was de grootste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 1,3 procent.

Voedingsbedrijf Wessanen, dat vrijdag een kwart aan beurswaarde zag verdampen na een winstwaarschuwing, verloor nu 9,2 procent in de MidKap. Sterkste stijger bij de middelgrote fondsen was FlowTraders met een plus van 2,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven won BinckBank 3,6 procent. De onlinebroker zag het aantal transacties in de eerste jaarhelft flink stijgen. Ook gingen de operationele kosten omlaag en nam de nettowinst explosief toe, mede dankzij een boekwinst op de verkoop van Think ETF Asset Management.

In Dublin daalde Ryanair dik 6 procent. De Ierse budgetmaatschappij krijgt steeds meer last van de onenigheid met haar personeel over arbeidsvoorwaarden en zag de winst in het afgelopen kwartaal met een vijfde afnemen. Ook waarschuwde Ryanair dat mensen aarzelen om vliegtickets te boeken door de stakingen bij het bedrijf. Dinsdag staken Ierse piloten van de maatschappij.

Atos daalde 6,7 procent in Parijs. Het Franse IT- en automatiseringsbedrijf koopt zijn kleinere Amerikaanse branchegenoot Syntel voor 3,4 miljard dollar. In Zürich zakte Julius Bär 4,2 procent na tegenvallende cijfers van de Zwitserse bank.

De euro was 1,1707 dollar waard, tegen 1,1705 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 68,65 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 73,73 dollar per vat.